قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 4 متهمين متورطين في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية فى منطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين لهم معلومات جنائية، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة القسم ، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة".

وأشارت التحقيقات ، إلى أن المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك".