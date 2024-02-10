مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور باتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.