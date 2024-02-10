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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين

الكشوف الأولية للناخبين
الكشوف الأولية للناخبين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

 

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، غدًا الأحد الموافق 11/2/2024.

 

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

 

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

 

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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