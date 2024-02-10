انتظام الدراسة بجامعة أسيوط الأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024

بدأت ‏كليات وبرامج جامعة أسيوط الأهلية، اليوم السبت، استقبال طلابها في أول أيام الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بما شهدته جامعة أسيوط الأهلية من انتظام سير العملية التعليمية، منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، واستعدادات الجامعة، وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية واستكمال العام الجامعي الجاري 2023/2024 على نفس المستوى المتميز الذى شهده الفصل الدراسي الأول.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على جودة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة بالجامعة الأهلية؛ تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إنشاء جامعات أهلية ذكية وفق معايير جامعات الجيل الرابع على مستوى عالمي.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة انتهت منذ الأسبوع الماضي من وضع الجداول الدراسية سواء للمحاضرات النظرية أو العملية وإعلانها للطلاب، كما تم توجيه السادة عمداء الكليات المختصة بالدراسة بجامعة أسيوط الأهلية ومشرفي البرامج بضرورة التواجد مع بداية الدراسة، والإشراف على سير العملية التعليمية، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للتيسير على الطلاب، والإجابة على كافة استفساراتهم وحل أية مشكلات أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلباً على دراستهم وتفوقهم، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على الانخراط المكثف بها بما يضمن اكتمال بناء شخصياتهم على النحو الأمثل.

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية أن العام الجامعي الجاري 2023/2024 هو العام الدراسي الثاني فى تاريخ جامعة أسيوط الأهلية، والتي يبلغ عدد الطلاب الدارسين بها 3500 طالب وطالبة من الملتحقين ب

16 برنامجاً دراسياً تطرحهم 7 كليات تتنوع تخصصاتها ما بين نظرية وعملية، و تتم البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وتشمل برامج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية (4) برامج هى: هندسة طبية حيوية، وهندسة التصميم الداخلى والمعمارى ، والهندسة المدنية (هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، و كلية الصيدلة والبحوث الدوائية والتى تضم برنامج الصيدلة الاكلينيكة، وبرنامج pharma D، وتقدم كلية الطب البشري: برنامج الطب المبنى على الجدارات، وفى كلية طب الأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وفى كلية الألسن واللغات التطبيقية برنامجى: اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، وفي كلية العلوم الإدارية والمالية برنامجى: الدراسة باللغة الإنجليزية، ونظم معلومات الأعمال (BIS)، وتشمل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 4 برامج هي: برنامج علوم الحاسب، برنامج نظم المعلومات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة البرمجيات.