حبس المتهم بقتل ابن عمه بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة بندر الفيوم حبس المتهم بقتل أبن عمه ذبحاً 4 أيام على ذمة التحقيق بالفيوم وامام النيابة اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لشكة فى وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه ووالدته .

كان مدير أمن الفيوم، قد إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بمقتل شاب يدعى "عبد الرحمن سيد"، 24 عاما، "استورجى" ويقيم بمنطقة علواية سعادة التابعة لحى جنوب بمدينة الفيوم ,فور البلاغ انتقلت اجهزة الامن ،لموقع الحادث، وتم نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والقاء القبض على المتهم قبل هروبه.

وكشفت تحريات المباحث أن الجانى أبصر المجني عليه جالساً فى حجرة والدته وهي زوجة عمه ، أثناء غياب زوجها وأبنائها، حيث أنهم يقيمون بمنزل واحد وعقب مشاهدته لهم في وضع مخل، جن جنونه، فأسرع وأحضر سلاحاً أبيضاً "سكين" وجرى به خلف المجنى عليه، وما إن تمكن من اللحاق به فى الشارع، حتى سدد له طعنة فى البطن سقط على إثرها المجنى عليه على الأرض، فأجهز عليه المتهم وذبحه بطريقة بشعة، وتجمع وقتها الأهالي على إثر هذه الواقعة، وتمكنوا من محاصرة المتهم والقبض عليه وتسليمه للشرطة.

تم احالة المتهم الى النيابة واعترف المتهم بقتل ابن عمه بعد شكه فى وجود علاقة غير شرعية مع والدته، فقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع مواطن واصابة 2 فى حادث سير

ومن جهه اخرى لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، بعد كمين الطيور باتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.