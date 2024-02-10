لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تستضيف وزير الخارجية الأسبقَ محمد العرابي.. غدا

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين غدا الأحد ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية فى لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور.



صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية وأشار إلى أن اللقاء يدور حول " الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير"

مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله في ظل المتغيرات السريعة الراهنة علي الساحة الدولية والاقليمية والعربية خاصة فى ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.



وأوضح الزناتى أن الخبير الاستراتيجى أستاذ العلوم السياسية د. جمال زهران سيشارك فى الحوار وتحليل الأوضاع الراهنة وأثرها على تحركات الدبلوماسية المصرية.

يعقد اللقاء فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية