السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أميرة العسولي طبيبة تحدت الاحتلال وأنقذت مصابًا تحت القصف.. فيديو

الدكتورة أميرة العسولي
الدكتورة أميرة العسولي

 أنقذت الطبيبة الفلسطينية، أميرة العسولي، أمس، شابًا فلسطينيًا مصابًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ظل ينزف على الأرض، ولا يستطيع أن يقترب منه أحد لإنقاذه بسبب رصاص الاحتلال.

 

 وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطبيبة وهي تجري تجاه المصاب رغم المخاوف من رصاص الاحتلال، الذي كان يستهدف أي شخص يقترب من الشاب المصاب، وتبعها رجلان يحملان نقالة ثم تعود به سريعًا وهي تحمله لإسعافه.

 

 

الدكتورة أميرة العسولي، هي طبيبة نساء قسم الولادة، كانت تعمل في مستشفيات مصر، وعند بداية العدوان، دخلت غزة لتساعد أهلها وشعبها.

 وصفها الكثيرون بالبطلة التي تحدت الاحتلال، وأثارت إعجاب الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما أظهرته من شجاعة وإنسانية وتضحية نادرة.

 

 

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