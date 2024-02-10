تفاصيل مشاركة محافظ الشرقية في إجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات منها "آليات تطوير المعامل - ترقيات أعضاء هيئة التدريس".

كما تطرق الإجتماع إلى الإطمئنان على إستعدادات الأقسام التعليمية المختلفه بالمعهد لإستقبال الفصل الدراسي الثاني وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج أجيال تشارك في بناء وتنمية المجتمع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اطمأن على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 مؤكداً على تهيئة الأجواء المناسبة امام الطلاب بمختلف الادارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

كما وجه محافظ الشرقية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية ، بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

ومن المقرر أن ينتظم من الغد مليون و 839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية كافة ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك على مدار أيام الأسبوع في حضور المهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم.

استمع محافظ الشرقية لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات، داعياً المواطنين إلى الإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة هائلة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالإضافة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً سيحقق الخير لأبنائها بإحداث نقله نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها، مطالباً جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن.