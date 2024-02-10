سكرتير بنى سويف يراجع جاهزية المعدات المشاركة بالتدريب العملي المشترك لمُجابهة الأزمات

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بحضور نواب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الأزمات والحملة الميكانيكية ومركز السيطرة ،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها المحافظة،في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر127"لمجابهة الأزمات والكوارث

وناقش السكرتير العام المساعد، عدداً من النقاط الخاصة بجاهزية المعدات والسيارات المقرر مشاركتها في الاصطفاف والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع من لوادر وقلابات وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة ،وللاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة قبل مشاركتها في البروفة النهائية التي يحضرها المحافظ د محمد هاني غنيم ضمن فعاليات التدريب العملي المزمع إجراؤه " الأسبوع المقبل" بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى،

وأكد السكرتير المساعد، على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة وصيانتها بالشكل المطلوب، للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب

يأتى ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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