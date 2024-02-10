السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بنى سويف يراجع جاهزية المعدات المشاركة بالتدريب العملي المشترك لمُجابهة الأزمات

سكرتير بنى سويف ورؤساء
سكرتير بنى سويف ورؤساء الوحدات المحلية

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بحضور نواب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الأزمات والحملة الميكانيكية ومركز السيطرة ،ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي تعقدها المحافظة،في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر127"لمجابهة الأزمات والكوارث

وناقش السكرتير العام المساعد، عدداً من النقاط الخاصة بجاهزية المعدات والسيارات المقرر مشاركتها في الاصطفاف والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع من لوادر وقلابات وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة ،وللاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة قبل مشاركتها في البروفة النهائية التي يحضرها المحافظ  د محمد هاني غنيم ضمن فعاليات التدريب العملي المزمع إجراؤه " الأسبوع المقبل" بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى،

وأكد السكرتير المساعد، على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة وصيانتها بالشكل المطلوب، للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب

 يأتى ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

FB_IMG_1707570591517
FB_IMG_1707570591517
FB_IMG_1707570588965
FB_IMG_1707570588965
FB_IMG_1707570586165
FB_IMG_1707570586165
FB_IMG_1707570242379
FB_IMG_1707570242379
FB_IMG_1707570245928
FB_IMG_1707570245928
FB_IMG_1707570248703
FB_IMG_1707570248703
الجريدة الورقية