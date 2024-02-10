حملات على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وبناءاً على الشكاوى الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام بعض أصحاب الأنشطة التجارية والمخازن غير المرخصه بناحية مركز ومدينة ديرب نجم ببيع السلع الغذائية الإستراتيجية للمواطنين بأزيد من الأسعار بطريقه مبالغ فيها بهدف التربح غير المشروع ، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية، برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية، للمرور على المحال والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 5415 كيلو أرز أبيض بإجمالي كمية قدرها 5 طن و415 كجم غير مدون عليها أي أسعار بالمخالفة للقرار الوزاري 110لسنة 2023، بالإضافة إلى ضبط 12 طن دقيق 72% داخل مخزن غير مرخص بهدف الإحتكار وبيعه بالسوق السوداء بقصد التربح و119 زجاجة زيت طعام خليط قام اصحاب المحال ببيعها للمواطنين بسعر ازيد من السعر المحدد.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال اصحاب الأنشطة المخالفه ومصادرة جميع الكميات المضبوطة و عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية ( الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢١) محضر مخالفة و ضبط ( طن) دواجن و لحوم مخالفة ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن ودهون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر يناير ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف ٨٩٨) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (٢٦٣٠) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية شلشلمون التابعة لمركز و مدينة منيا القمح وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري بحضور كلٍ من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و رؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والوقاية والابيدميولوجى بإدارة منيا القمح البيطرية و مدير وحدة شلشلمون وجميع العاملين بها وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش ( ٣٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.