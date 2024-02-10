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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فريق مصارعة جامعة كفرالشيخ يتوج بذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، شارك منتخب جامعة كفر الشيخ للمصارعة الرومانية في دورة الشهيد الرفاعي الـ51 والتى نظمتها جامعة المنوفية  برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وشارك الفريق بإشراف إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ممثلة في ياسر لطفي البرنس مدير الإدارة  .

و أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، حصول الطالب فارس محمد عبد الستار بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 82 كجم.

 

كما حصل  الطالب روحيم ابراهيم غالي بكلية التجارة حصل على المركز الثاني وزن 60 كجم، وحقق الطالب أحمد السيد رخا كلية الهندسة وزن 63 كجم على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وهنأً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال فريق الجامعة بالفوز الكبير متمنياً لهم مزيد من التوفيق.

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