وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ندوات للإرتقاء بصحة المرأة والأسرة

لرفع الوعي الصحي للسيدات..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" ترعى حقوق المرأة، مؤكداً ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان (القضاء على ختان الإناث والزواج المبكر) تناولت عرض أضرار الزواج المبكر على السيدة والأسرة كلها وذلك بالوحدة المحلية ببني هلال وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ،والندوة الثانية بعنوان (تنظيم الأسرة) تناولت عرض لأهم وسائل تنظيم الأسرة طويله المدى وأهمية المباعدة بين الحمل والأخر ، وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز.

وأضافت غادة زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حي ثان الزقازيق قامت بتنظيم ندوة بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على سلامة غذاء الأسرة" وذلك بالتنسيق مع لجنة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى ، تناولت الندوة كيفية تنظيف وحفظ للدواجن بالإضافة لجهود الدولة لإنشاء مجازر امنة للدواجن واستبدال الأعلاف الموجودة بنبات الازولا ليكون بديل رخيص للأعلاف وذلك بمقر رئاسة حى ثان الزقازيق.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين ،الأولى بعنوان "حرب الشائعات وتقدير القيم فى المجتمع" تناولت توضيح معنى الشائعة وكيفية مواجهة الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع، والندوة الثانية بعنوان "الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج" تناولت شرح الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة بلبيس وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه مشيداً بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة لما قدمته خلال عام 2023 من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنجازات إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال عام 2023 حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٦١٩٠ نشاط توعوي بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدف ٤٧٠٥٥٠ مواطن منهم ٢١٠٠ نشاط بقرى حياة كريمة وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة كالتالي:

- تنفيذ ٢٩٦٠ حملة توعية داخل ٩٧٠ مدرسة استهدفت ٩١١٦٩ طالب ومعلم.

- تنفيذ ٦٩٧ ندوة توعية وورشة سباكة خفيفة داخل ٢٧٠ منشآه حكومية استهدفت ٦٥١٨٠ موظف.

- تنفيذ ٩٠ حملة توعية بالتعاون مع رجال الدين للتوعية بترشيد استهلاك المياه بالمساجد والكنائس.

- تنفيذ ١٥٥٠ حملة توعية وطرق أبواب استهدفت توعية ٢٢٥٢٧٤ مواطن.

- تنفيذ ٧ قوفل مائية تم خلالها تقديم خدمات الشركة مجانا لعدد ٣٠٠٠٠ مستفيد.

- تنفيذ اسبوع مائي بقرية شرويدة مركز الزقازيق تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه تم خلاله تنفيذ ٤٠٧ نشاط لخدمة أهالي القرية.

- عمل استطلاعات لآراء المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال ملئ ٣٦٠٠ استمارة بجميع مراكز المحافظة وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

- عمل استطلاعات رأي عن الشكاوى الواردة للخط الساخن حيث تم متابعة ٣٦٠٠ شكوى خلال العام للتأكد من حلها والتعرف علي مدى رضا المواطنين.

- عمل أبحاث ميدانية للأسر الأكثر إحتياجا لعدد ٧١٥٠ وقد تمت الموافقة علي ٤٥١٥ وصله مياه منزلية للأسر الأكثر إحتياجاً مطابقة للشروط بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- تحرير ١٤٥٠٠ استمارة بحث حالة للأسر الأكثر إحتياجاً وتم الموافقة على توصيل ٧٢٥٠ وصله منزلية بنطاق المحافظة.

- تنفيذ ٢ كيلو متر خطوط مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجاً.

- توقيع عدد ٨ بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول للمواطنين الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه ومعامل الشركة للتعريف بمجهودات الشركة في توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.