السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الكروي الإيراني يخاطب الفيفا لتجميد عضوية إسرائيل

غزة
غزة

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الاتحاد الكروي الإيراني طالب الفيفا بتجميد عضوية إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

 

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

 

مواد متعلقة

لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء.. فيديو

نجاة قيادي كبير في حماس من عملية اغتيال في لبنان

المقاومة الإسلامية تستهدف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية

عاجل.. دهس جندي إسرائيلي غرب رام الله والجيش يقتحم قرية شبتين

بعد مقتل الطفلة هند.. حماس: هذه الجريمة ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية

استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال

وزير الري يتابع أعمال تطوير صيانة المجاري المائية ومعدات الصيانة الوقائية

من هو أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني الجديد.. الجنرال المهووس بالانضباط ؟
الجريدة الورقية