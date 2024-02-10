الاتحاد الكروي الإيراني يخاطب الفيفا لتجميد عضوية إسرائيل

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الاتحاد الكروي الإيراني طالب الفيفا بتجميد عضوية إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.