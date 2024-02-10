نجم نيجيريا يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي الشهير وثيق الصلة بالانتقالات بين الاندية فابريتزو رومانو ان قائد منتخب نيجيريا ويليم تروست ايكونج بات قريبا من الانتقال إلى أحد اندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكان ويليم تروست ايكونج قد برز بشكل كبير مع المنتخب النيجيري في مركز قلب الدفاع حيث نجح في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار حيث نجح ايكونج في تسجيل ركلتي جزاء كانتا السبب الرئيسي في تأهل النسور إلى الدور النهائي حيث سجل ركلة جزاء في مرمى كوت ديفوار في الدور الأول في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول ثم ركلة جزاء في مرمى منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الدور نصف النهائي بخلاف ركلة ترجيح في نفس المباراة .

وقال فابريتزو رومانو ان ايكونج شد أنظار عدد من اندية دوري روشن السعودي منها ناديا النصر والهلال إلى جانب نادي الأهلي السعودي مشيرا الى المقابل المادي لن يكون عائقا امام انتقال ايكونج الصيف المقبل لاحد هذه الاندية خاصة وان ناديه الحالي باوك اليوناني لن يمانع ابدا في بيع قائد الدفاع النيجيري على الرغم من تألقه مع باوك وقيادته حتى الان لصدارة الدوري اليوناني الى حانب تقديم عروض رائعة في دوري المؤتمر الاوربي .

يذكر ان ايكونج بدا مشواره الاحترافي في نادي فولهام الانحليزب ولعب لعدة اندية انجليزية كان اخرها ولفرهامبتون قبل انتقاله الى صفوف نادي باوك سالونيك اليوناني .