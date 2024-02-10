أزهر سوهاج تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام تربية فنية

أعلن فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه عام تربية فنية» بالمنطقة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 10/2/2024م، حتى السبت الموافق 24/2/2024م.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:-

1- الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2- أن يكون على درجة كبير معلمين

3- أن يكون على الأقل في وظيفة (موجه أول) مادة أو نشاط.

4- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

5- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

6- أن يكون على رأس العمل.

7- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير (فوق متوسط)على الأقل.

وأوضح" رئيس أزهر سوهاج " أن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل - بيان حالة كمبيوتر + يدوي)، كما أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

وفي ذات السياق أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه عام اقتصاد منزلي» بالمنطقة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من السبت الموافق 10/2/2024م حتى السبت الموافق 24/2/2024م.

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:-

1- الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2- أن يكون على درجة كبيرمعلمين

3- أن يكون على الأقل في وظيفة (موجه أول) مادة أو نشاط.

4- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

5- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

6- أن يكون على رأس العمل.

7- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير (فوق متوسط)على الأقل.

والأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل - بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.