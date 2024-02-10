بدء التسجيل بالمشروع القومي "نادي القيادات الشبابية YLC "

قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية "الإدارة المركزية للتعليم المدني" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية أعلنت عن تنفيذ المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية YLC " برعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمد غنيم مدير إدارة التعليم المدني وخالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية.





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تهدف من خلال المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات في إطار يدعم المساوة بين الجنسين ويدمج ذوي القدرات والهمم ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وابناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.

وأوضح الدكتور محمد فريد شوقي أن شروط التسجيل لعضوية نادي القيادات الشبابية بجميع كالتالي:

‏• أن يكون خريج أحد برامج وزارة الشباب والرياضة أو أحد البرامج القيادية.

‏• عضو في أحد مراكز الشباب أو الأندية الرياضية .‏

‏• المرحلة العمرية ( 18 : 40 ) سنة وقت التسجيل .‏

‏• لا ينتمي إلى أي كيان شبابي آخر وقت التسجيل .‏

‏• أن يكون حسن السمعة والسلوك.‏

‏• سابقة خبرات في المجال المجتمعي والقيادي.‏

‏•يفضل إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.‏

‏•يفضل إجادة مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة.‏

‏• يراعي النادي إشراك الفتيات بنسبة 50% في جميع أنشطته.‏

‏•يراعي النادي إشراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة بنسبة 25%.‏

‏• يراعي النادي إشراك الشباب والفتيات المتميزين من الوافدين واللاجئين وشباب الجاليات المقيمة في ‏مصر بنسبة 15%.‏

‏• يقبل النادي عضوية كل خريجي برامج وأنشطة إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشبابية التابعة ‏للإدارة بشكل مباشر.‏

‏• يقدم النادي شهادات مشاركة لكافة أنشطته.‏

‏•يتكون النادي من هيكل إداري ومجموعة من اللجان تقدم أنشطة وخدمات شبابية متنوعة.‏

‏•يحصل العضو الفعال بنادي القيادات الشبابية داخل محافظته والذي تنطبق عليه كافة الشروط على ‏كارنيه عضوية عاملة بالنادي تسمح له بالمشاركة في إختيار الهيكل الإداري للنادي ورؤساء اللجان أو الترشح ‏لأحد هذه المواقع.‏