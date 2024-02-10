السفير بسام راضي يكرم طلبة جامعة الجلالة بعد انتهاء برنامجهم التدريبي في إيطاليا

استقبل بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في ايطاليا وفدا من طلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة الجلالة المصرية برئاسة الدكتور احمد الحسينى عميد الكلية ورئيس البرنامج التدريبى المشترك مع إيطاليا بحضور الدكتورة مروة فوزى الملحق الثقافى بالسفارة وذلك بعد ان انهى الطلبة برنامجا تدريبياً متخصصاً بمعهد إينيا البحثي الايطالي وجامعة لاسابينزا الإيطالية حيث قام بسام راضي بمنح الطلبة المصريين شهادات تقدير لتفوقهم الأكاديمي.

وقد صرح السفير بسام راضي ان مجال التكنلوجيا الحيوية يعتبر من اهم وأحدث المجالات، نظراً لإرتباطه الوثيق بالأمن الغذائى وتطوير الانتاج الزراعى اعتمادا على احدث التكنلوجيا العلمية، فى إشارة إلى اطلاع طلبة جامعة الجلالة المصرية فى ايطاليا على احدث ما توصل اليه العلم فى تكنلوجيا انتاج الحبوب خاصة القمح والتى تهدف إلى زيادة الانتاج وتعظيم جودته وهو الأمر الذى يتسق مع استراتيجية الدولة في التوسع فى استصلاح الأراضي وزيادة انتاج الفدان بالاعتماد على التكنلوجيا الحيوية.

وقد اجتمع بسام راضي داخل مقر السفارة بالطلبة المصريين وناقشهم واستمع إلى تجربتهم الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية التى تاتى ضمن حوالي ٢٢ جامعة أهلية متخصصة شيدتها الدولة على مدار السنين الماضية على امتداد محافظات مصر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف زيادة التخصصات الاكاديمية الحديثة لمواكبة متطلبات سوق العمل في المجالات الصاعدة بقوة مثل الذكاء الصناعى والبرمجيات والتطبيقات التكنلوجيا والتكنلوجيا الحيوية …. إلخ، مضيفاً ان تلك الجامعات تعتمد على الشراكة والتوءمة مع اعرق الجامعات العالمية، الأمر الذي يوفر فرص الدراسة للطلبة المصريين بالمقاييس الاكاديمية الدولية ولكن داخل الأراضي المصرية كبديل لسفر الطلبة للخارج للدراسة المماثلة التى اصبحت متوفرة الآن فى مصر وعلى اعلى مستوى وبتكاليف اقل بكثير.

ومن جانبهم أعرب طلبة جامعة الجلالة عن سعادتهم بالانتماء إلى جامعة الجلالة والدراسة بها في تخصصات دقيقة مثل التكنلوجيا الحيوية، فضلاً عن ما تمثله الجامعة من فرص لبرامج التدريب الخارجى للتعرف بشكل عملى على احدث التطورات الاكاديمية والعلمية مما يضيف إلى رصيدهم العلمى ويصقل مهارتهم.

IMG-20240210-WA0020

IMG-20240210-WA0019

IMG-20240210-WA0017

IMG-20240210-WA0018