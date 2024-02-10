بدء تظلمات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكافة مدن المحافظة، وقال مضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه من المقرر أن يجري اليوم بدء تلقي طلبات التظلمات الطلاب من نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بمقر الكنترول بالمنطقة الأزهرية بمدينة طور سيناء، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.



كما أنه سيجري تلقي طلبات التظلمات على مدار 15 يومًا اعتبارًا من اليوم حتى 24 فبراير الجاري، مؤكدًا حرص المنطقة على مصالح الطلاب، وتحقيق العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024 ، في جنوب سيناء بنسبة نجاح 96%، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 91%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة 389 طالب وطالبة، بواقع 188 طالبة، و 201 طالب، وبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية 434 طالب وطالبة بواقع 417 طالب وطالبة حضور، 17 طالب وطالبة غياب.

جدير بالذكر، أن وكيل الأزهر الشريف - وجه بنشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر.