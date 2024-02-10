7 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة ومحلات مركز شباب أتريب ببنها

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بدء العمل في إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي ومحلات بمركز شباب أتريب التابع لإدارة شباب بنها بنظام حق الأنتفاع BOT برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. تبلغ التكلفة الإنشائية لحمام السباحة والمحلات نحو 7 مليون جنية بقيمة ايجارية شهرية لحمام السباحة تبلغ ٩٥٠٠ جنية لمده ١٢ سنة بزيادة سنوية 7% ، وبقيمة إيجارية شهرية لعدد 3 محلات بقيمة 1000 جنيةلمدة 7 سنوات بزيادة سنوية 7% .

أشار الصبروط إلى الطفرة الإنشائية الكبيرة بمراكز الشباب بصفة عامة ومراكز شباب القليوبية على وجه الخصوص والتي تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمترددين على مراكز الشباب .