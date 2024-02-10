"الموزايك "درة معروضات متحف الإسماعيلية

تحظى لوحة الموزايك التي تتوسط متحف الإسماعيلية بإعجاب المترددين حتى أنها باتت درة المتحف الذي يحتوي على اكثر من 3800 قطعة أثرية، ولقد عرف المتحف فيما مضى بإسم : " la mosaique d' Ismailia " ، بين الأجانب المقيمين بمدينة الإسماعيلية عقب افتتاح قناة السويس في عام 1869 وذلك لندرة وجمال لوحة الموزاييك.واللوحة مثبتة بأرضية القاعة الرئيسية بمتحف الإسماعيلية.

وبنى متحف آثار الإسماعيلية المهندسون العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية في عام 1911 وافتتح المتحف للزيارة في عام 1913 و يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية من عصور تاريخ مصر المختلفة بداية بالعصر الفرعوني حتى عصر الوالي محمد علي، ويضم المتحف مجموعة رائعة من الموزايك والذي اكتشفه كليدا في الشيخ زويد عام 1913 ومنها قطعة كبيرة الحجم تبلغ مساحتها 4.75 م × 3 م مثبتة بأرضية المتحف ومقسمة إلى ثلاثة صفوف.

وكلا من القسم الأول والثاني يمثلان قصص أسطورية تمثل فيدرا في قصرها وتبعث برسالة غرامية مع تروفوس الي هيبوليتوس ابن زوجها تيسيوس، وكأنها ترفض هذه العلاقة وتشكو الي زوجها تيسيوس بأن هيبوليتوس، هو الذي يقوم بإغرائها، ثم نرى مشهد آخر في نفس الصف حيث يقوم تيسيوس بتقديم الإبن لنبتون ليقوم بقتله .

وفي الصف الثاني يوجد دينوسيس (إله الخمر) على عربة يجرها اثنين من القنطورس، (خيول أسطورية)، وهما يقومان بالعزف، ويظهر أمامه سكيروتوس ممتطياً جواداً ويشرب الخمر، ومن أسفل يظهر (إله الصيد والمراعي)، وهو ممسكاً بعنقود عنب، ويقدمه لهرقل من أجل أن يفقد عقله، وأمام بان توجد معبودات أغريقية تعزف الموسيقى.

أما في الصف الثالث يوجد نص لاتيني من أربعة سطور مفاده بأن الرجل يجب عليه أن يتجنب الخمر من أجل أن يتجنب الشر والكراهية، ويحظى المتحف باقبالا جماهيريا كبيرا من المواطنين على الزيارة للاستمتاع بأجواء تاريخية مميزة .

ويقع المتحف في شارع محمد علي بمنطقة حي الإفرنج.ويتخذ المتحف شكل صرح معبد، ويتميز بعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية الفريدة التي تم اكتشافها في منطقة إقليم قناة السويس وسيناء. .ويضم المتحف 3800 قطعة أثرية تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية.