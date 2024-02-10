غدا.. حوار مجتمعي في جنوب سيناء لتمكين الفتيات تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"

أكد أسامة عبد البديع - منسق الحوار المجتمعي بمحافظة جنوب سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم.. لفعاليات الحوار المجتمعي لدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

و ينطلق غدًا الأحد، حوار مجتمعي داخل ٢٠ مركز شباب بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تمكين الفتيات تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي لدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي".

إن ذلك يأتي إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وإن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن، ويشارك في الحوار ٤ مدربين لتمكين الفتيات للحوارت المجتمعية.

واشار “ منسق الحوار المجتمعي بمحافظة جنوب سيناء”، إن حوارات المبادرة تتم من خلال ٣٠ ورشة عمل على عدة محاور أساسية في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، أبرزها الصحة والتعليم والرياضة والحقوق المدنية للفتيات، والحماية من الإساءات والتواصل الأسري.