مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، بعد كمين الطيور باتجاه القاهرة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 5 أشخاص بالفيوم بحالة إختناق بسبب الدفاية الكهربائية، وذلك بمنزلهم بحي قحافة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوجود حالات إختناق لعدد من الأشخاص بمنزل بحي قحافة بسبب الدفاية الكهربائية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بحالة إختناق وهم محمد ع ف 15 سنة، وآدم ع ف 12 سنة، وقمر ع ف 5 سنوات، ودعاء ص أ 38 سنة، وفريدة ع ف 3 سنوات، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.