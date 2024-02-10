ناصر منسي يمتنع عن المشاركه فى مران الزمالك..تعرف على السبب

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة في أصابع القدم، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأول الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2003، وفضل الجهاز الطبي للفريق إراحة ناصر منسي من مران اليوم.

وحرص اللاعب على التواجد في الملعب الفرعي باستاد الدفاع لمتابعة المران، والخضوع لفحص من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.