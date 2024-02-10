رئيس الإنجيلية ينعى القس ناثان جرجس راعي كنيسة مطاي

تنعى الطائفة الإنجيلية وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس ناثان جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمطاي وكوم مطاي وحلوة سابقًا بمحافظة المنيا، والذي انتقل أمس الجمعة.

أصدرت الطائفة بيانًا تسرد فيه محطات وخطوات خدمة هذا الرعي الكثير من أجل المسيح ورعايته التي استمرت لأعوام.

كما روت عن القس ناثان أنه قدم حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيًا في خدمة كلمة الله ورسالة الكنيسة، بقلب محب ومخلص وراعٍ لأبنائه.

ويتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي، خالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، كما قدم الصلاة والعزاء لكل محبيه.