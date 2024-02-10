المصنفات تضبط مالكي شبكتي بث تلفزيوني لتربحهما من فك تشفير القنوات بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة ، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

ضبط مالك شبكة بث تلفزيونى

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما على النحو التالى:- ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" ، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

مضبوطات مباحث المصنفات

و ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة)



وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين – بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجال البث الفضائى.

ضبط مالك شبكة بث تلفزيونى



وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ دولارات مزيفة..القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية



وتلقى مفتش مباحث الطالبيه، إخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيف مغلف بكيس بلاستك، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الاول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى ابراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

مات أمام أعين والدهما .. قرار جديد في واقعة مصرع تؤام في حادث سقوط مصعد بالجيزة



كما قررت النيابة العامة بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة سقطا من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، مما تسبب في مصرعهما، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كما شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، مساء أمس الخميس، في فقد أب نجليه التوأم أمام عينيه أثناء نقل بعض الأثاث داخل مصعد العقار.

وبدأت الواقعة أثناء صراخ طفل داخل مصعد العقار بسبب احتجازه بين الكابينة والحائط، وأثناء محاولة شقيقته إنقاذه حيث التف «واير» المصعد حول رقبتها ليفصل رأسها عن جسدها لينهار الأب برؤية وفاة نجليه.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز داخل مصعد عقار، وبالانتقال تم التقابل مع «موريس، ب»- ٦٠ سنة- بالمعاش والذي أفاد بوفاة نجلة «مارك، م»- 15 سنة- ونجلته «ماردين، م»- 13 سنة- أعلى كابينة المصعد، أثناء محاولة إنقاذ شقيقها، وتولت النيابة التحقيق.