مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، طابور الصباح وتحية العلم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024م، بمدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بمدينة نجع حمادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، علي ضرورة تعقيم المدارس وتنظيفها وغسلها بالمواد المطهرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنظيم الحجرات الدراسية واستعداد المعلمين وفقا للجدول المدرسي وتوزيع المنهج.

وأشار المدير العام، إلي تخصيص الحصة الأولى من الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس الماضي الموافق 8 فبراير 2024، هو آخر يوم في إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس، مشددة على أن موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات، والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميًا من اليوم السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة.