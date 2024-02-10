27 إنذاراً لمنشآت طبية مخالفة بالدقهلية

قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية توجيه 27 إنذارا لمنشآت طبية مخالفة والتوصية بإغلاق 11 منشأة أخرى، وذلك في حملات قامت بها على عدد من المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر، خلال الاسبوع الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.

حملات مكثفة..

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

بدون ترخيص ..

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 125منشأة طبية، تشمل 34 عيادة خاصة فضلاً عن 37 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 7 مراكزاُ ومعملاً دون ترخيص .

مكافحة العدوى..

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 5 فيما تم رصد 7 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 27 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11منشأة مخالفة.

رقابة على المنشآت الطبية الخاصة