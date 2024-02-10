غلق 11 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال الاسبوع الماضى , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.



وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية ، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 125منشأة طبية ، تشمل 34 عيادة خاصة فضلاً عن 37 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 7 مراكزاُ ومعملاً دون ترخيص .



و أشارمدير إدارة العلاج الحربالدقهلية إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 5 فيما، تم رصد 7 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 27 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 11منشأة مخالفة.

وذك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.