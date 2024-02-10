انقطاع المياه عن بعض قرى شبين القناطر بسبب كسر بخط المياه الرئيسى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن قري (الأحراز - طحوريا - كفر طحوريا - الحسانية - القلزم - كفر سعد - كفر الصهبي - كفر الشرفا - الشيخة سالمة)، فرع شبين القناطر، وذلك لحدوث كسر بخط 1000 مم المغذي لتلك القرى.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، خلال بيان له، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن تشغيل المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع.

كما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة، توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880

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