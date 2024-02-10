سيتي كلوب تضع استراتيجية لبناء قاعدة انتشار كرة اليد للبراعم والناشئين بمختلف المحافظات

يواصل الجهاز الفني لكرة اليد بأندية سيتي كلوب برئاسة حسام غريب ونائبه أحمد العطار، تنفيذ خطة التوسع في إنشاء قاعدة رياضية حقيقية للعبة في جميع المحافظات من خلال فروع مجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك تفعيلا لاستراتيجية مجموعة أندية سيتي كلوب الرياضية لبناء قاعدة حقيقية من الناشئين والناشئات في كل اللعبات الرياضية.

وكان الجهاز الفني لكرة اليد بسيتي كلوب قد نظم مهرجانا لبراعم النادي وناشئيه بفرع كفر الشيخ لتوفير معايشة لهم لأجواء البطولات واختيار المميزين لفرق النادي في جميع الأعمار الناشئة بالنادي بعد إشهاره رسمياً استعداداً للمشاركة في البطولات الرسمية.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الرياضية لمجموعة أندية سيتي كلوب بالتركيز على قطاعات الناشئين في كل اللعبات وبجميع الفروع لبناء قاعدة رياضية تفيد المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة.

وكانت مجموعة أندية سيتي كلوب قد أطلقت استراتيجيتها الرياضية التي تعتمد على بناء قاعدة حقيقية من الناشئين والناشئات في كل اللعبات الرياضية وبمشاركة جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية بهدف اثراء الحياة الرياضية في المستقبل القريب على أسس علمية وفق رؤية وطنية تتلاقى مع رؤية الجمهورية الجديدة في جميع المجالات.