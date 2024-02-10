ختام قوى لمعرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة مجموعة بيك الباتروس للفنادق

أختتم اليوم معرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة قوية وتكريم خاص لمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على وقد تم أختيار جناح الباتروس كأفضل جناح من حيث التصميم والأداء لعارضى ٢٠٢٤ و الجدير بالذكر أن مجوعة بيك الباتروس قد أعلنت عن مشاركتها في معرض اسطنبول الدولي للسفر والسياحة ٢٠٢٤ و الذي أقيم في الفترة من ٦ - ٩ فبراير الجاري في مدينة اسطنبول بتركيا بجناح مميز فى رسالة واضحة بأن المجموعة تساند السياحة المصرية فى كل المعارض السياحية الدولية الخارجية .

وفى نفس الاطار أشاد محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بالمعرض وبكثافة الحضور من الشركات B2B وبالتنظيم المميز من الشركة العارضة و بحضور كبار المسئولين الأتراك وقد عقدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق العديد من الاجتماعات مع كبريات شركات السياحة التركية لتحفيز الطلب على السفر الى مصر وبالأخص شرم الشيخ التى يعشقها الأتراك وبالطبع يأتى أزدياد الطلب على المنتج المصرى السياحى كأولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية لمصر من السياح الاتراك سواء على شرم الشيخ أو الغردقة .

والجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس تنتهج أجراء الشراكات الأستراتيجية مع أفضل البلوجرز و صناعى المحتوى المتخصصين من كل دول العالم وبالطبع من الاسواق المستهدفة للوصول لأكبر عدد من السياح المحتملين لمقاصد مصر السياحية .

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