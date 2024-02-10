عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وزيرة الثقافة تبحث مع مدير المجلس البريطاني التعاون خلال الفترة المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،  مارك هوارد -مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر-، لبحث المزيد من التعاون  والتبادل الثقافي بين الجانبين خلال الفترةالمقبلة ، وذلك بحضور: الدكتور محمد عبد الدايم، مساعد وزير الثقافة، و هبة الزين، مدير قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس البريطاني.

txt

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي


وحرص مدير المجلس الثقافي البريطاني، على شرح الموقف التنفيذي للتعاون القائم، منذ توقيع البروتوكول، بين الوزارة، والمجلس البريطاني، في نوفمبر الماضي، و كذلك الموقف التنفيذي للبرنامج التدريبي "دعم صناع السياسات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية"، والذي انتهى الثلاثاء ٦ فبراير، وحضره متدربون من وزارة الثقافة، وعددهم ٢٥ متدربًا، بالإضافة إلى جهات أخرى حكومية.

كما تضمن اللقاء، النقاش حول أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون في الفترة المقبلة، اعتبارًا من ٢٠٢٤، ولمدة ٣ أعوام، والتي تُركز فيها الوزارة، مع المجلس البريطاني، على محور الاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف وزارة الثقافة بموجبه، الاستعانة بخبرات، وتجارب دولية، من أجل تطوير مجال الصناعات الثقافية، وقطاع الاقتصاد الإبداعي في مصر، والتركيز من خلاله على خلق وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتحويل الصناعات الثقافية إلى مصدر حيوي من مصادر الدخل القومي في مصر.

مواد متعلقة

وفد من الأكاديمية العربية للعلوم يدعم محاربي السرطان بمستشفى الأطفال بالأقصر

تشكيل روما المتوقع لمواجهة انتر ميلان في الدوري الإيطالي

إصابة 5 أشخاص بالفيوم بحالة اختناق بسبب الدفاية

وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لحماية المدنيين في رفح

تفاصيل تنظيم محافظة المنيا بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة (شاهد)

المصل واللقاح يكشف أهمية تطعيمات للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني (شاهد)
الجريدة الورقية