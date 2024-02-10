وزيرة الثقافة تبحث مع مدير المجلس البريطاني التعاون خلال الفترة المقبلة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مارك هوارد -مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر-، لبحث المزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين خلال الفترةالمقبلة ، وذلك بحضور: الدكتور محمد عبد الدايم، مساعد وزير الثقافة، و هبة الزين، مدير قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس البريطاني.



وحرص مدير المجلس الثقافي البريطاني، على شرح الموقف التنفيذي للتعاون القائم، منذ توقيع البروتوكول، بين الوزارة، والمجلس البريطاني، في نوفمبر الماضي، و كذلك الموقف التنفيذي للبرنامج التدريبي "دعم صناع السياسات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية"، والذي انتهى الثلاثاء ٦ فبراير، وحضره متدربون من وزارة الثقافة، وعددهم ٢٥ متدربًا، بالإضافة إلى جهات أخرى حكومية.

كما تضمن اللقاء، النقاش حول أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون في الفترة المقبلة، اعتبارًا من ٢٠٢٤، ولمدة ٣ أعوام، والتي تُركز فيها الوزارة، مع المجلس البريطاني، على محور الاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف وزارة الثقافة بموجبه، الاستعانة بخبرات، وتجارب دولية، من أجل تطوير مجال الصناعات الثقافية، وقطاع الاقتصاد الإبداعي في مصر، والتركيز من خلاله على خلق وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتحويل الصناعات الثقافية إلى مصدر حيوي من مصادر الدخل القومي في مصر.