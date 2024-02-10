ضبط 7 أشخاص نقبوا عن الآثار في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 7 أشخاص متهمين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.



وبتقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصصوا فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتضررهم من 5 أشخاص "مقيمين بدائرة المركز" لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 99 مليون جنيه مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع فيس بوك دون الوفاء بذلك.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "فيسبوك" وعدم وفائهم بإلتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الإجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

