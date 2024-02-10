بـ "صوت فلسطين" والكوفية.. مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يدعم أرض الزيتون

فلسطين دائمًا وأبدا..

" فلسطين في القلب" هذا ماعبر عنه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في أولى فعالياته التي انطلقت مساء الجمعة بمعبد الأقصر، ليبدأ المهرجان أولى فقراته عن فلسطين بأشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد، والملقب بصوت فلسطين، وكانت من أداء الفنانة آية حميدة.

لم تغب أرض الزيتون عن أذهان الحاضرين فهي في قلب وعقل كل عربي، وكل مؤمن بقضية القدس، فرصدت عدسة الوفد ارتداء عدد من ضيوف المهرجان الكوفية الفلسطينية، حتى رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، حرص على ارتدائه الكوفية طوال فعاليات الافتتاح؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

رئيس المهرجان بالكوفية الفلسطينية

وكان مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد افتتح فعاليات دورته الـ13 تحت شعار "إفريقيا بكل الألوان"، ووسط سحر الآثار المصرية، بمعبد الأقصر، بحضور بحضور النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان و السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق ونخبة من الفنانين والفنانات المصريين والأفارقة ووفود من 32 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

وقال محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر: " إن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أستطاع خلال السنوات الماضية أن يفرض نفسه كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية الدورية بأجندة محافظة الأقصر، وأن يشكل حلقة الربط بين مصر وكافة الدول الأفريقية، مشيرا لتكاتف كافة الجهود لإنجاح المهرجان سنوياً وظهوره للعالم بالمكانة اللائقة بمحافظة الأقصر التاريخية".



فيما أثنى النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان على قيمة ومكانة الأقصر التاريخية التى تعد باستضافتها مهرجان الأقصر للسينما الافريقيه سنوياً قلب افريقيا النابض بالوصل بين مصر والدول الأفريقية عبر القارة.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أن الدورة الثالثة عشر من المهرجان تختلف عن الأعوام الماضية من خلال خلق المزيد من قنوات التواصل بين الشعوب الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تقدم إلى المهرجان 350 فيلمًا من مختلف الدول الإفريقية، للمشاركة في الدورة الـ13، ومستوى الأفلام كان جيدًا للغاية، مؤكدًا انه تم اختيار الأفلام المشاركة عن طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي مشيرا الي ان دولة مالي ستكون هي ضيف شرف المهرجان خلال هذه الدورة وانه سيتم عرض الافلام مجاناً .

و اختتم حفل الافتتاح بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

يشار إلى أنه تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.