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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص بالفيوم بحالة اختناق بسبب الدفاية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص بالفيوم  بحالة اختناق بسبب الدفاية الكهربائية، وذلك بمنزلهم بحي قحافة،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوجود حالات اختناق لعدد من الأشخاص بمنزل بحي قحافة بسبب الدفاية الكهربائية وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وهم محمد ع ف 15 سنة،  وآدم ع ف 12 سنة،  وقمر ع ف 5 سنوات، ودعاء ص أ 38 سنة،  وفريدة ع ف 3 سنوات،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

حادث آخر

وفي حادث سابق لقى طفل بالفيوم مصرعه وأصيب شاب في حادث  انقلاب دراجة نارية بمدينة الفيوم الجديدة وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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