يستضيف فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره إيفرتون، في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل المان سيتي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون سوف تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهنة إيفرتون الليلة

من المتوقع أن يدفع جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتشكيل مكون من أمام:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: جفارديول - ناثان أكي - ستونز - ريكو لويس.

في خط الوسط: فيل فودين - دي بروين - جيريمي دوكو - رودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل إيفرتون المركز الـ18 برصيد 19 نقطة بعد خصم 10 نقاط من رصيده ويحاول العودة من تلك الانتكاسة قبل اقتراب الدوري من نهايته.