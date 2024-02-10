يستضيف ملعب "بارك دي برانس"، مباراة باريس سان جيرمان وليل مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الفرنسي.



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليل في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: وارن إيمري، فيتينيا، مانويل أوجارتي.

في الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، ماركو أسينسيو.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

وتنطلق صافرة احداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.