سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في السوق السوداء، ارتفاعًا، حيث حقق سعر 1 ريال سعودي اليوم السبت نحو 15.7 جنيه مصري في السوق الموازي، ويواصل سعره في التسجيل نحو الارتفاع مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، في حين يظل ثابتًا في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديث لشاشة عرض العملات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي في السوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة اللازمة التي تطرأ على أسعار العملات، لاسيما سعر الريال السعودي، وبالتحديد في السوق الموازية، حيث إنه شهد رواجًا كبيرًا على مواقع البحث العربية والعالمية لارتفاعه خلال هذه المعاملات، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت في السوق السوداء:

الريال السعودي

•وصلت اليوم قيمة الـ 1 ريال سعودي 15.7 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ5 ريالات سعودية 78.7 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 10 ريالات سعودية 157.3 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 25 ريالًا سعوديًا 393.2 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 50 ريالًا سعوديًا 786.5 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 100 ريال سعودي 1،573.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 500 ريال سعودي 7،865.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 1000 ريال سعودي 15،730.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 5000 ريال سعودي 78،650.0 جنيه مصري في السوق الموازية.

•وصلت اليوم قيمة الـ 10000 ريال سعودي 157،300.0 جنيه مصري في السوق الموازية.