ختام ناجح لأنشطة نصف العام بإدارة شباب بلبيس

شهد الدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية نائبًا عن وكيل الوزارة، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، حفل ختام أنشطة نصف العام لإدارة شباب بلبيس شرق، والذي اقيم بمركز شباب ميت حمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شاهين عضو مجلس الشيوخ، وأسر جميل عمدة قريه ميت حمل، ووليد الجمل مدير إدارة شباب بلبيس شرق، وورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، ولفيف من العاملين بإدارة شباب بلبيس شرق.

وأعرب الدكتور أحمد حماد عن سعادته بالمظهر الحضاري الذى ظهر به الحفل، مرحبا بالحضور ومقدما الشكر لمسئولى الإدارة ومجالس إدارات ومسئولى مراكز الشباب على المجهودات المبذولة خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات لأعضاء مراكز الشباب، كما تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب ميت حمل برئاسة الكابتن رفاعي حسونة رئيس مجلس الإدارة وجميع الزملاء العاملين بالمركز على الإعداد والتنظيم الجيد للإحتفال.

شهد حفل ختام الأنشطة، إقامة العديد من الفقرات المتنوعة، والذي افتتحت بالقرآن الكريم، ثم عروض رياضية من فريق الكاراتيه، وتم تكريم عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مراكز الشباب المتميزين، وتسليمهم دروع تذكارية عرفانا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وتضمن الاحتفال تنظيم مباراة كرة قدم بين فريقى مركز شباب كفر أيوب ومركز شباب الكفر القديم التابعين للإدارة، وانتهت بفوز فريق مركز شباب الكفر القديم بضربات الترجيح، واتسمت المباراة بالروح الرياضية بين الفريقين، وسط حضور جماهيرى كبير من الأهالى وأعضاء مراكز الشباب.