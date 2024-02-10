تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الاردن في نهائي كأس آسيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي مساء اليوم السبت، نحو ستاد لوسيل، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب، بين منتخب قطر ونظيره منتخب الأردن، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي كأس آسيا.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الأردن في نهائي كأس آسيا

في حراسة المرمى:مشعل برشم.

في الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

في الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

موعد مباراة قطر والاردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة قطر والأردن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية وقطر والأردن، وتذاع المباراة عبر فضائيات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1