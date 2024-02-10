موعد مباراة قطر والأردن بنهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موع مع انصلاق صافرة نهائي كأس آسيا على ستاد لوسيل، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب، بين منتخب قطر ونظيره منتخب الأردن، في المباراة التي تجمعهما لحصد اللقب الآسيوي.

موعد مباراة نهائي كأس آسيا اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر والأردن والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة قطر والأردن اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية وقطر والأردن، وتذاع المباراة عبر فضائيات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1

وكان منتخب الأردن قد تأهل إلى النهائي بعدما حقق المفاجأة وفاز على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد بينما تأهل منتخب قطرإلى نهائي آسيا بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.