استمرار السباقات في بطولة كأس مصر للتجديف

انطلقت في الثامنة من صباح اليوم السبت فاعليات اليوم الثاني والاخير من بطولة كأس مصر للتجديف والمقامة ببحيرة التمساح في مدينة الإسماعيلية، وتتركز السباقات في هذا اليوم على المراحل العمرية تحت 23 سنة، بالإضافة إلى مرحلة العمومي والتي تضم المشاركين فوق سن 23 سنة.

اليوم الختامي لبطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية..

تعد سباقات هذا اليوم من أقوى السباقات في البطولة، حيث يشارك فيها أبرز لاعبي الفرق المصرية وبعض اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني للتجديف. وتتنوع السباقات بين الرجال والسيدات في القوارب المختلفة، مثل الفردي والزوجي والرباعي والثماني.

وفي نهاية اليوم، سيتم تتويج النادي الفائز بلقب البطولة وكأس مصر للتجديف. يتنافس الأندية المشاركة بكل قوة وحماس للفوز باللقب المرموق وإثبات تفوقها في هذه الرياضة المليئة بالتحديات.

تتويج النادي الفائز بكأس البطولة..

يذكر أنه تم في اليوم السابق تتويج اللاعبين الفائزين في سباقات اليوم الأول للبطولة، والتي تركزت على فئات البراعم والبرعمات تحت 14 وتحت 16 سنة، بالإضافة إلى الناشئين والناشئات تحت 19 سنة. وقد حصد اللاعبون الموهوبون ميدالياتهم بعدما أظهروا مهاراتهم الاستثنائية في هذه السباقات.

تأتي بطولة كأس مصر للتجديف كمناسبة رائعة للأندية واللاعبين للتنافس والتألق، وتشجيع رياضة التجديف في مصر وتعزيزها. وتعكس هذه البطولة الروح القوية والشغف الذي يمتلكه الرياضيون المصريون في هذا الرياضة المثيرة والممتعة.