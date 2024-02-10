إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصًا على حياة المواطنين فارسكور

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، 4 منازل آيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المناطق بمدينة فارسكور، وذلك تحت اشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وكان المهندس وليد شوقي رئيس محلية فارسكور - أعلن عن استكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

كما أن الوحدة المحلية لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطراً داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة.

مؤكدا على أن سبب زيادة عدد المنازل الآيلة للسقوط هو تعدد الورثة وصعوبة التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة الهدم وعدم القدرة على توفير اشتراطات الأمان أثناء التنفيذ وهو ما نجحت الوحدة المحلية فى التغلب عليه ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون الملموس من المواطنين.

و اعرب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور تواصل ، حملاتها اليومية، لإزالة المنازل الآيلة للسقوط، حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم. ونفذت الوحدة المحلية، قرارت إزالة خطر داهم، لعدد من المنازل من الطوب اللبن والآيلة للسقوط، والتي تشكل خطر داهم على أرواح المواطنين قاطنى هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر.

وأكد أن محلية فارسكور مستمرة في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

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