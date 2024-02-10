الأردن وقطر.. موعد نهائي كأس آسيا

يترقب العالم العربي النهائي المنتظر بين المنتخبين الكبيرين الأردني أمام نظيره القطري، في كأس آسيا لهذه النسخة 2024.



ويتوقع العديد من جماهير كرة القدم العربية أن تتسم المباراة بالحدة والإثارة، خاصة وأن المنتخبان تأهلا للمباراة النهائية، بعد الفوز على منتخبات كبيرة وعريقة.

موعد مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا

ينطلق نهائي كأس آسيا بين المنتخب الأردني أمام نظيره القطري في الخامسة مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن

تُنقل مواجهة الأردن أمام قطر عبر عدد من القنوات والشبكات، حيث ستقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بإذاعة المباراة، بينما ستنقل قناة الكأس المباراة، بجانب عدد من القنوات العالمية الأخرى.