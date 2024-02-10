صبري: حسام حسن شخصية قيادية واختياره لتدريب المنتخب "صائب"

أكد محمد صبري، نجم الزمالك السابق، أن قرار تعيين حسام حسن، مديرا فنيا لمنتخب مصر تأخر كثيرا خلال السنوات الماضية.

وقال صبري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن شخصية قيادية ويستحق تدريب منتخب مصر واختياره في هذا المنصب صائب للغاية وكل الدعم له وأتمنى تحقيقه إنجازات مع الفراعنة".

وأضاف: "أتمنى أن يحصل حسام حسن على الدعم المناسب من الجميع لنجاح مهمته وأن يسير على خُطى الأسطورة محمود الجوهري"..

وتعاقد مجلس إدارة إتحاد الكره المصري مع حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته على خلفية خروج منتخب مصر من دور ال١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية ومعه توامه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب وطارق سليمان مدرب عام وأحمد الكأس مدرب مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى