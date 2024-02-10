صبري: مجلس الزمالك يستحق الإشادة بعد تعاقده مع 10 صفقات وفتح القيد

أشاد محمد صبري، نجم الزمالك السابق، بالصفقات التى انضمت إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوي.

وقال صبري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك يستحق الإشادة بعد إبرامه 10 صفقات في وقت صعب وإمكانيات اللاعبين هائلة للغاية، ومسؤولي النادي نجحوا في رفع القيد والتعاقد مع صفقات في وقت واحد".

وأضاف: "معتمد جمال نجح في مهصبري: مجلس الزمالك يستحق الإشادة بعد تعاقده مع 10 صفقات وفتح القيد وتأهل إلى نهائي كأس مصر واستفاد فنيا من معسكر الإمارات".

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".