نجم الأردن: حسام حسن الأجدر لتدريب الفراعنة
أكد حسن عبدالفتاح، نجم منتخب الأردن السابق، أن التأهل لنهائي كأس أمم أسيا إنجاز تاريخي لـ"النشامى".
وقال عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "كل ما يحدث في الكرة الأردنية من تطور يعود للأسطورة محمود الجوهري وهو كان العقل المُدبر والمُفكر لكرة القدم في الأردن وجميع اللاعبين الحاليين في منتخب الأردن كانوا تحت رؤيته".
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ وإنجازات حسام حسن فهو الأجدر لتدريب منتخب مصر وشعرت بسعادة غامرة بعد توليه تدريب الفراعنة".