القي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، االقبض علي عاطل و3 من أبنائه كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات بدائرة مركز سوهاج، وعثر بحوزتهم على 6 كيلو جرامات من المواد المخدرة قبل ترويجها وبيعها للمدمنين، وأسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

سقوط عاطل وابنائة الثلاثة كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المخدرات بسوهاج

وكان مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بورود معلومات تفيد بقيام عاطل يدعى عاطف. أ «60 سنة - عاطل»، وأبنائه الثلاثة محمود «23 سنة»، وسامح «20 سنة»، وأحمد «31 سنة»، ويقيمون بقرية «قلفاو» بدائرة مركز سوهاج، بمزاولة نشاط واسع بالاتجار في المواد المخدرة والترويج لها بين المدمنين بدائرة المركز.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن المذكور مسجل فئة أ تجارة مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المُتحرى عنهم داخل مسكنهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 2 كيلو من مخدر الهيروين، و2 كيلو من مخدر الآيس والشابو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، ونصف كيلو من مخدر الأفيون، وبندقية خرطوش تركي عيار 12 ملم، و2 فرد خرطوش، و15 طلقة خرطوش من ذات العيار، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، وسيارة ملاكي بدون لوحات، ودراجة نارية بدون لوحات، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

كما تعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من أم وأبنائها الثلاثة ، للاصابة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: آدم نصر إبراهيم 10 أعوام، أماني نصر إبراهيم 20 عامًا، محمد نصر إبراهيم 14 عامًا، غادة رمضان حسين 43 عامًا، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.