جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية بطوخ

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثورعلى جثة شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضى الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص مجهول الهوية بطوخ

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالى قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاه فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.

حبس صاحب شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

كما قررت نيابة الجيزة ، بحبس صاحب شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة،4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوي على "استوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الأستوديو" (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.