قررت نيابة الجيزة ، بحبس صاحب شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة،4 أيام على ذمة التحقيقات،

حبس صاحب شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوي على "استوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "أستوديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل "الأستوديو" وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الأستوديو" (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.